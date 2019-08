Gavorrano (Grosseto): nella notte 35enne ucciso a colpi di arma da fuoco

ROMA – Nella notte tra domenica e lunedì 12 agosto un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace a Gavorrano (Grosseto). Ferito nelle stesse circostanze, sempre con uno sparo, un ragazzo di 18 anni ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. In precedenza, secondo quanto si apprende, il 18enne avrebbe raggiunto, non si sa se da solo o se aiutato da qualcuno, l’ospedale di Follonica da dove è stato trasferito a Siena in elicottero. Indagini dei carabinieri per ricostruire la vicenda. La vittima e il ferito sarebbero stranieri.

Secondo quanto si apprende il cadavere del 35enne è stato trovato in un terreno di aperta campagna vicino a uno dei consueti bivacchi allestiti dagli spacciatori di droga. Il bivacco è nei pressi di località Filare di Gavorrano, un’area dove ci sono pure miniere dismesse. Sempre secondo le prime informazioni, vittima e ferito sarebbero di origine nordafricana

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO.