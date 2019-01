CALTANISSETTA – Una pensionata di 90 anni di Butera (Caltanissetta), Anna Li Perni, è morta di infarto su un’ambulanza del 118 rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve sulla strada provinciale durante il tragitto verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Cl).

La donna, in “codice rosso”, era in viaggio per raggiungere l’ospedale gelese quando l’ambulanza ha cominciato a slittare rischiando di finire fuori strada. Nella stessa zona, poco prima, erano avvenuti altri tamponamenti. Coinvolta anche l’automobile del sindaco di Butera, Filippo Balbo, che si è messo a disposizione del personale sanitario nei soccorsi prestati all’anziana. E mentre si cercava di montare le catene all’ambulanza (operazione che si sarebbe rivelata piuttosto laboriosa) lo stesso equipaggio del 118 ha chiesto alla centrale operativa di Caltanissetta che un altro mezzo di soccorso attrezzato con rianimazione mobile partisse da Gela (che dista 20 km) per ridurre i tempi di intervento.

Dopo vari tentativi, l’ambulanza è ripartita verso Gela senza catene. Ma la paziente, al secondo arresto cardiaco, non ce l’ha fatta a riprendersi malgrado gli sforzi dei sanitari, giungendo morta all’ospedale di Gela.

Quando tempo è rimasta ferma l’ambulanza a Butera? Gli operatori dicono pochi minuti, alcuni testimoni parlano di un quarto d’ora abbondante. Per fare chiarezza e per accertare eventuali responsabilità la magistratura ha avviato un’indagine. Da verificare anche se l’allerta meteo è stato diffuso con tempestività e nel rispetto dei protocolli.