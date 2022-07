Gelato alla vaniglia Häagen-Dasz ritirato dal mercato: possibili tracce di ossido di etilene

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcuni lotti del gelato alla vaniglia con marchio Häagen-Dasz a causa della presenza di tracce di ossido di etilene al suo interno, dopo la segnalazione arrivata dalla stessa azienda produttrice.

Il ritiro interessa le vaschette da 460ml di gelato alla vaniglia Häagen-Dasz, prodotte nello stabilimento di Tilloy Les Mofflaines, in Francia. “Chiunque abbia acquistato il gelato, a scopo precauzionale, dovrà riportare la confezione acquistata al punto vendita”, si legge sul documento del Ministero (qui l’avviso).

Se avete in casa un gelato alla vaniglia Häagen-Dasz con queste caratteristiche, dovete assicurarvi che la sua data di scadenza sia diversa da 15/7/2022, 03/08/2022, 05/08/2022, 13/12/2022, 19/01/2023, 16/02/2023, 06/04/2023, 20/04/2023, 08/05/2023 o 16/05/2023. In caso contrario, dovete evitare di consumare il prodotto e riportare la confezione acquistata al punto vendita, a scopo precauzionale.

Cos’è l’ossido di etilene

L’ossido di etilene (o ossirano) è una sostanza tossica potenzialmente cancerogena, utilizzata soprattutto nell’industria petrolifera ma anche in ambito medico per sterilizzare e nella filiera alimentare come conservante e disinfettante.

Se viene inalato, l’ossido di etilene provoca mal di testa, convulsioni, problemi alla vista, stati confusionari e, nei casi più gravi, ictus e coma. Anche quando è ingerito può causare degli effetti simili. Inoltre, irrita le vie respiratorie e può provocare un versamento di liquidi nelle stesse anche a distanza di ore dall’esposizione. I dati a disposizione dimostrano che un’esposizione cronica all’ossido di etilene può causare la cataratta. Negli studi condotti sulle cavie, la sostanza si è dimostrata in grado di causare cancro al fegato e problemi riproduttivi, come aborti spontanei e mutazioni nei figli.

L’Unione europea ne ha proibito l’uso come pesticida, tuttavia continua a essere presente nelle materie prime importate dall’estero.