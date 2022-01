Due gemelli, divisi sulle loro convinzioni sui vaccini, sono morti di Covid a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. E’ la storia di Paolo (convinto no vax) e Carlantonio (vaccinato con due dosi) Mantovani. Storia che è raccontata dal Corriere del Veneto. Entrambi hanno contratto il Covid dopo una vacanza a Diano Marina (in provincia di Imperia). Il primo a morire, è stato il gemello no vax. Pochi giorni dopo, se ne è andato anche quello vaccinato.

Gemelli muoiono di Covid dopo vacanza invernale

Come detto, Paolo Mantovani era un no vax convinto. Queste sue convinzioni erano ben radicate nel suo nucleo familiare visto che anche la moglie ha sempre rifiutato la vaccinazione. Carlantonio, invece, si è vaccinato con due dosi e se non fosse morto avrebbe fatto probabilmente anche la terza. I due gemelli erano legatissimi ma sul tema dei vaccini erano divisi.

Questo però non ha impedito loro di passare insieme le vacanze invernali presso Diano Marina (in provincia di Imperia). Al ritorno da questa vacanza, hanno iniziato a sentirsi male a causa del Covid. I due gemelli avevano 71 anni. Il primo a morire, è stato Paolo. Pochi giorni dopo, è morto anche Carlantonio.

Gemelli morti di Covid, in ospedale anche la moglie del no vax

In ospedale, c’è ancora la moglie di Paolo. Come detto, anche lei è una no vax convinta. Stando a quando scritto da don Andrea (che è il loro parroco di fiducia), la signora è sotto il casco per l’ossigeno e rifiuta l’intubazione.