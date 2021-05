Il generale Francesco Paolo Figliuolo risponde alla scrittrice Michela Murgia che aveva detto di sentirsi spaventata a causa della divisa sempre indossata dal commissario per l’emergenza Covid. “Figliuolo? Mi spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa”, aveva detto la scrittrice sarda nel programma diMartedì.

Figliuolo risponde a Michela Murgia

Sempre ospite a diMartedì su La7, Figliuolo ha risposto: “Questa divisa spero rassicuri. Questa divisa per me è una uniforme che vuole dire oltre 40 anni di impegno, passione e orgoglio”. “In questo momento – ha proseguito Figliuolo – si sta cercando la competenza per risolvere i problemi, a prescindere dall’uniforme. Poi come ho sempre detto, normalmente vado anche in giro in pantaloncini e scarpe da ginnastica. Le flessioni? Magari quando ero più giovane, ora mi limito a fare una bella camminata e poi, quando spero riapriranno le piscine, anche una bella nuotata che fa bene”.

Figliuolo e la sua divisa

Il generale Figliuolo ha anche spiegato il significato delle mostrine e delle decorazioni sulla sua divisa: “Sono nastrini di merito che rappresentano quello che ho fatto, alcuni anche medaglie. Rappresentativi delle missioni in Afghanistan, Kosovo, Bosnia… Perché l’uniformologia prevede in ambito gerarchico, che uno mostri cosa ha fatto e sia immediatamente riconoscibile”.

Michela Murgia “intimidita” da un poliziotto

Un mese fa la scrittrice Michela Murgia raccontò di essersi sentita intimidita da un poliziotto che era di servizio alla stazione e che le aveva chiesto l’autocertificazione. La scrittrice Michela Murgia, in tv a Otto e mezzo, in un dibattito con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, aveva detto di essersi sentita intimidita da un poliziotto in stazione. “Quando sono andata a prendere un treno e mi hanno fatto il controllo per l’autocertificazione, un poliziotto in servizio mi ha detto ‘signora, quindi lei ha paura della mia divisa?’. Io ho risposto ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, mi dica lei, ne devo avere?’. E lui mi ha detto ‘vada, vada che è meglio’. E’ una cosa che dovrebbe succedere?”.