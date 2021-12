Genevieve, incinta e non vaccinata finisce in terapia intensiva per Covid. L’appello: “Vaccinatevi” (Foto Ansa)

“Vaccinatevi“, dice Genevieve dal suo letto d’ospedale a Bolzano. Incinta e non vaccinata è finita in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus. A raccontare la sua storia è stato il videomaker altoatesino Andrea Pizzini, che da tempo sta documentando la vita nei reparti Covid.

Pizzini ha intervistato Genevieve che è ancora ricoverata in ospedale e necessita di ossigeno, ma il peggio è passato. Dal 9 al 14 dicembre se l’è vista brutta in terapia intensiva.

“Il momento più brutto – racconta la donna – è stato martedì scorso quando non riuscivo più ad alzarmi, neanche per andare in bagno. Ero sempre sul divano e non riuscivo a fare nulla”.

L’appello di Genevieve alle future mamme: “Vaccinatevi”

Nel filmato, pubblicato sulla pagina Fb Wellenbrecher, la donna confessa di aver temuto per la bimba che porta in grembo. “L’ho desiderata tanto e non mi sarei mai perdonata se fosse successo qualcosa”.

La paziente racconta a Pizzini di essere stata “un po’ contro i vaccini”, dopo questa esperienza però rivolge un appello, soprattutto alle future mamme, a farsi vaccinare, “perché hai una vita dentro di te e sarebbe egoista non farlo”.

“Non voglio mai più vedere mia figlia di 9 anni piangere per me, fa male vederla così”, racconta. Alla domanda di una infermiera sul nome che darà alla sua bimba risponde “Lily Anne”.