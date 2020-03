NAPOLI – Gennaro Arma, il comandante eroe della nave da crociera Diamond Princess, l’anti-Schettino per eccellenza, è stato nominato commendatore al merito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Arma è stato l’ultimo, da buon capitano, a scendere dalla sua nave, trasformata in un inferno dalla quarantena per i casi di coronavirus nella baia di Yokohama, in Giappone.

“Comportamento esemplare” è la motivazione dell’onorificenza firmata motu proprio dal capo dello Stato per il comandante della Diamond Princess.

“Ha fatto il suo dovere, non chiamatelo eroe”, disse la moglie di Arma quando la compagnia armatrice elogiò con questo aggettivo il comportamento di Arma, capace di gestire una situazione potenzialmente esplosiva a bordo mantenendo ordine e serenità sia tra i crocieristi che tra l’equipaggio, malgrado il crescente clima di tensione.

Quando a metà febbraio le autorità italiane rimpatriarono i passeggeri italiani della nave, sottraendoli al rischio contagio a bordo per far loro trascorrere la quarantena in patria, Arma scelse di rimanere al suo posto, fino alla fine dell’odissea della Diamond, dove intanto i casi di coronavirus si moltiplicavano al ritmo di decine al giorno.

“Gennaro è un uomo di mare, ed ha fatto quello che i capitani devono fare: essere a capo, guidare e prendere decisioni”, dice oggi la donna, con la sobrietà che l’ha contraddistinta in queste settimane difficili, in cui – confida – il suo problema maggiore, oltre la legittima preoccupazione per il marito, è stata la gestione dell’assalto mediatico cui non era abituata. Ma è riuscita ad affrontare l’emergenza con calma e con il sorriso, gli stessi con cui il neo-commendatore Arma ringrazia dal Giappone il Capo dello Stato. (Fonte: Ansa)