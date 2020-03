ROMA – Gennaro Arma, il comandante eroe della nave Diamond Princess, sta rientrando in Italia dopo le settimane di quarantena in Giappone. Il comandante è negativo al test per il coronavirus e ora si prepara alla quarantena: “Resto a casa anch’io”.

Intervistato da SkyTg24, Arma ha raccontato il rientro da Tokyo a Roma: “Sono contento ed emozionato di ritornare a casa. Sono consapevole del momento che sta passando il nostro Paese, sicuramente non è un momento facile. Io stesso al rientro resterò a casa”.

Il comandante ha spiegato: “So bene che non è semplice, non è semplice per nessuno, ma sono convinto allo stesso tempo che restando uniti questa situazione vada a migliorare e che tutti insieme ce la possiamo fare. Trovo che nei momenti di difficoltà ed emergenza il popolo italiano sia un popolo meraviglioso, che tira sempre fuori il meglio. Rispettando le regole, le istruzioni che ci sono state date, rimanendo uniti e con spirito di sacrificio sicuramente usciremo fuori da questa situazione”:

Parlando con l’ANSA prima di imbarcarsi sul volo per Roma il 16 marzo, Arma ha spiegato di essere negativo ai due tamponi eseguiti: “Questo era il secondo test che ho fatto ed ero fiducioso in entrambi i casi”. E sul suo lavoro sulla Diamond Princess dice: “Ho semplicemente fatto il mio lavoro, quello che qualunque altro comandante nella mia posizione avrebbe fatto”. Insieme ad Arma sono rientrati altri 15 membri italiani dell’equipaggio della nave, tutti negativi al secondo test del coronavirus.

(Fonte ANSA e SkyTg24)