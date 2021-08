Gennaro Leone, pugile di 18 anni muore a Caserta: accoltellato da coetaneo durante una lite

Un pugile di soli 18 anni, Gennaro Leone, è morto a Caserta. Il ragazzo è stato accoltellato da un coetaneo durante una lite. La coltellate gli ha reciso l’arteria femorale.

Gennaro Leone, giovane pugile accoltellato a morte a Caserta

A Caserta un ragazzo di 18 anni è morto all’ospedale del capoluogo dopo essere stato accoltellato a una gamba da un altro giovane. E’ successo durante una lite scoppiata in pieno centro, in una zona molto frequentata per la presenza di locali. La vittima si chiamava Gennaro Leone, risiedeva a San Marco Evangelista, comune a pochi chilometri da Caserta, ed era una promessa del pugilato.

L’aggressore, un 19enne di Caivano (Napoli), è stato fermato per omicidio volontario dai carabinieri su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il giovane, incensurato, è stato identificato grazie alle testimonianze delle persone presenti, tra cui gli amici della vittima, e alle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gennaro Leone accoltellato durante una lite in piazza Correra

La tragedia si è consumata in piazza Correra, centro storico del capoluogo, poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Caserta, il giovane avrebbe litigato con il coetaneo per motivi futili. Forse per uno sguardo di troppo.

All’improvviso l’aggressore ha estratto un coltello a serramanico colpendo Leone alla gamba, e recidendogli probabilmente l’arteria femorale. Il 18enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 3.30, probabilmente a causa del troppo sangue perso.

Determinanti le testimonianze di chi era presente sul posto. Il 19enne aggressore è scappato ma in molti lo avevano riconosciuto.

Il cordoglio delle autorità

L’amministrazione comunale del capoluogo, con una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune, ha manifestato vicinanza “al dolore della famiglia del giovane deceduto”. Sconvolta anche la comunità di San Marco Evangelista, dove Leone risiedeva con la famiglia. Il sindaco Gabriele Cicala, che conosce la madre di Leone, parla di “tragedia straziante”.

Solidarietà via twitter anche dalla federazione pugilistica, che si è stretta “attorno alla famiglia Leone e alla ASD Energy Boxe Caserta per la scomparsa di Gennaro, nel giro delle giovanili della Nazionale azzurra di pugilato. Riposa in pace, Campione”.