GENOVA – Venerdì notte violento a Genova. Un giovane albanese di appena 22 anni è stato trovato da alcuni passanti, riverso a terra, in piazza De Ferrari, cuore della movida cittadina. Il ragazzo era stato accoltellato all’addome.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. Il ragazzo, che aveva perso molto sangue, è stato trasportato all’ospedale San Martino, in codice rosso, quello di massima gravità.

Secondo una prima ricostruzione, l’accoltellamento sarebbe avvenuto nei vicoli e poi il ragazzo si sarebbe trascinato fino alla centralissima piazza.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Lo scorso 31 ottobre, un altro albanese di 28 anni era stato trovato in una pozza di sangue dopo essere stato accoltellato all’addome e alle gambe: era stato soccorso in via Romairone, in una zona assai distante dal centro. Il giovane non ha mai voluto raccontare nulla di quanto successo ai carabinieri.