GENOVA – Un allarme bomba è stato diramato la mattina del 31 maggio nel tribunale di Genova dopo una chiamata anonima. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’edificio è stato sgomberato per precauzione in attesa dell’intervento della polizia, dei carabinieri e degli artificieri. L’allarme è scattato dopo una chiamata anonima al 112 che annunciava la presenza di un ordigno ed è poi rientrato dopo la verifica delle autorità.

La mattina di giovedì una telefonata anonima ha segnalato la presenza di una bomba a uno degli ingressi del tribunale. Subito sono scattate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza per consentire le operazioni di verifica da parte di polizia e artificieri, che non hanno trovato l’ordigno e hanno disposto la ripresa delle attività.