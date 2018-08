GENOVA – “Fulmine? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Al momento non è stato accertato” dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Diversi testimoni in queste ore hanno parlato di un fulmine. Un fulmine che avrebbe colpito il ponte Morandi a Genova. Ponte che poi sarebbe crollato.

“Un fulmine ha colpito il ponte. Poi è crollato tutto”.

“Alle 10,35 un fulmine ha colpito la base di un pilastro. Subito dopo il cemento ha iniziato a sgretolarsi e dopo è crollato tutto ed è stato il finimondo”. Questa la testimonianza di una famiglia ricoverata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, l’ospedale più vicino al luogo della tragedia.

Anche Valerio Staffelli anchorman di Striscia la Notizia, scrive su Twitter: “Scusate ho visto immagini crollo ponte a Genova, per caso avete notato due bagliori prima del crollo? Ero lontano dal monitor ma sembravano una coppia di bagliori….”.

Ecco il video citato da Staffelli: