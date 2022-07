Genova, bambino di due anni cade dal balcone: è in gravi condizioni (foto d’archivio Ansa)

Un bambino di due anni è caduto dal balcone di casa in via Emanuele Canesi nel quartiere Sestri Ponente di Genova. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l’automedica, e la polizia. Le notizie, al momento, sono ancora frammentarie e in aggiornamento.

Il piccolo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini per i traumi riportati. Gli agenti delle volanti stanno ricostruendo quanto successo.