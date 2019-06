GENOVA – Un bus della linea 18 è andato a fuoco mentre percorreva il corso Europa a Genova, mandando in tilt il traffico da Brignole a Sturla. Il conducente si è accorto del fumo e ha fatto scendere i passeggeri per tempo. Nell’incidente non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista si è accorto immediatamente che il mezzo stava andando a fuoco e ha fatto scendere i passeggeri in sicurezza. Il conducente ha mostrato alcuni segni di intossicazione per aver respirato molto fumo ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme. L’incendio ha provocato disagi al traffico, con incolonnamenti e code da zona Brignole fino a Sturla. (Fonte ANSA)