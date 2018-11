GENOVA – Il cadavere senza testa di una donna è stato trovato nella tarda mattinata del 12 novembre nei giardinetti del quartiere di Begato, a Genova. I carabinieri non hanno ancora identificato la donna, che avrebbe circa 35 anni, ma secondo una prima analisi la testa non è stata mozzata di netto.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna sarebbe caduta da una finestra e avrebbe perso la testa nell’impatto con la ringhiera, che è finita in strada mozzata. Al momento non è escluso che si possa trattare di suicidio, ma i carabinieri non escludono altre ipotesi.

A chiamare i soccorsi è stato un condomino dello stabile dove è stato trovato il corpo della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Dalla prima ispezione sul cadavere ci sarebbero segni compatibile con la caduta. La donna non è stata ancora identificata perché non aveva documenti.