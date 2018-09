GENOVA – La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i vigili del fuoco [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a chiudere al traffico un tratto di via Ovada, a Genova, la strada statale che porta verso il Turchino.

Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal viadotto Leira che in quel punto sovrasta la vallata prima di connettersi alla A10. Sul posto i vigili del fuoco per effettuare le verifiche tecniche ed escludere pericoli per la sicurezza. Nel frattempo la strada del Turchino è stata interrotta al transito.

Via Ovada è una arteria del ponente genovese che corre perpendicolare alla costa e collega il quartiere di Voltri, situato sul mare, dove sorge tra l’altro il terminal container del porto Vte, al Comune di Mele, sulle colline.