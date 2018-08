GENOVA – “Non mi risulta ma se lei ha della documentazione me la mandi. In ogni caso non è così, non mi risulta”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, ha riposto al giornale radio di Radio Uno al giornalista che gli faceva notare che da anni si diceva che il ponte andava chiuso perché pericoloso.

Rispondendo al giornalista che gli faceva notare che si dice che Autostrade per l'Italia faccia investimenti ma a quanto pare il problema della manutenzione sta diventando sempre più centrale, Castellucci ha risposto: "Non è così e tutti gli indicatori lo confermano. Però dire queste cose in questo momento, è fuori luogo".