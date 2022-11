Genova, chiusa la rampa di accesso di via Albareto verso l’aeroporto per problemi strutturali al viadotto (foto Ansa)

La polizia locale ha chiuso la rampa di accesso di via Albareto verso l’aeroporto di Genova “per problemi strutturali al viadotto”. Sul posto stanno intervenendo gli agenti del Distretto 1 e del Distretto 6 per la chiusura per tutta la notte in attesa degli approfondimenti.

La nota della direzione dell’aeroporto di Genova

La direzione dell’aeroporto fa sapere che il viadotto è stato chiuso precauzionalmente in attesa di verifiche, che “richiederanno indicativamente 24 ore”. Nel frattempo “l’accessibilità all’aeroporto è comunque garantita attraverso Via della Superba”. “Nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo viadotto di accesso all’aeroporto (Via Pionieri e Aviatori d’Italia) nel pomeriggio di lunedì, 7 novembre, è emersa la necessità di accertamenti tecnici sul vicino viadotto di acceso da via Albareto”, scrive l’aeroporto.

Forse dovresti anche sapere che…