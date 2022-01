Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio, a Genova, nel quartiere Bolzaneto. Un ciclista è morto in seguito a uno scontro con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma purtroppo per l’uomo, di età compresa tra 40 e 50 anni, non c’è stato niente da fare.

Genova, muore ciclista investito da un tir a Bolzaneto

Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia locale. L’incidente è avvenuto in via Ponte Divisione Alpina Cuneense. La dinamica dell’incidente resta da chiarire. E’ il secondo incidente mortale che ha come vittime dei ciclisti. Dopo che ieri sui sentieri del Righi aveva perso la vita un medico di 61 anni, Gianfranco Scasso, precipitato mentre pedalava su una mountain bike, nel primo pomeriggio di oggi un altro ciclista è morto dopo essere stato investito da un camion.