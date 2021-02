L’ha aggredita nel suo negozio di pantofole e le ha inferto 30 coltellate. E’ morta così Clara Ceccarelli, di 69 anni, all’interno del suo esercizio commerciale in pieno centro a Genova. Il suo ex, Renato Scapusi, di 59 anni, è stato fermato nella tarda serata di venerdì 19 febbraio, mentre tentava il suicidio.

L’uomo avrebbe vagato per alcune ore nella zona, non distante dal luogo del delitto, quando gli agenti lo hanno trovato in procinto di lanciarsi dalle Mura delle Cappuccine, vicino all’ospedale Galliera. I poliziotti hanno urlato il suo nome, lui ha risposto “Sono io” e non si è più gettato. Accompagnato in questura avrebbe confessato il delitto.

Clara Ceccarelli, l’ex disoccupato e ludopatico

Dai primi accertamenti è emerso che Renato Scapusi è stato sottoposto a cure psichiatriche. La donna stava lavorando nel proprio negozio in via Colombo quando è stata colpita con una trentina di coltellate. La polizia è arrivata sul posto dopo l’allarme di alcuni passanti, che avrebbero anche cercato di fermare l’omicida.

La loro relazione era finita un anno fa ma Scapusi aveva continuato a cercarla, a chiamarla. Lei lo aiutava ancora dandogli dei soldi. Lui, che soffriva di ludopatia, li dilapidava. “Si erano lasciati da alcuni mesi. Lui le telefonava sempre, prima le rubava in casa. Gliene aveva fatte tante e lei non poteva più sopportare”, ha raccontato una cugina appena giunta sul luogo del delitto.

La donna aveva incontrato la vittima anche oggi: “L’avevo vista – ha continuato – e mi era sembrata tranquilla”. Invece, improvvisa, la morte ha raggiunto Clara Ceccarelli sul finire di una giornata di lavoro. Come sempre, la donna stava riordinando il negozio di pantofole per poi attendere il momento di abbassare le serrande e fare ritorno a casa.

Claudia Ceccarelli aggredita mentre riordinava il negozio

Qualcuno è entrato nella Pantofoleria di Clara e l’ha aggredita. Alcuni testimoni hanno riconosciuto l’ex e messo subito sulle tracce dell’uomo gli agenti delle volanti e gli investigatori della mobile, coordinati dal pm Giovanni Arena.

La negoziante è stata colpita al collo e all’addome con una furia cieca. L’omicidio è avvenuto in un’ora in cui la zona è molto frequentata dai genovesi per gli ultimi acquisti della giornata. Anche in tempo di Covid via Colombo e le strade circostanti, come via San Vincenzo, attirano negli eleganti negozi molti clienti.