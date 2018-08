GENOVA – Sul ponte crollato a Genova [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] c’era anche Davide Capello, portiere e bandiera del Legino ed ex portiere del Cagliari. Il giocatore era a bordo della sua auto al momento del crollo e ha fatto un volo di 80 metri uscendo miracolosamente illeso dalle macerie.

Lo stesso Davide ha comunicato attraverso alcuni messaggi vocali su Whatsapp di stare bene.

“Davide per me è come un fratello. Abbiamo pianto per cinque minuti al telefono per quanto accaduto. Definirlo un miracolo, per le proporzioni della tragedia che ha colpito Genova, è quasi riduttivo. Ovviamente è sconvolto, ma incredibilmente cosciente”, spiega Fabio Tobia, suo ex allenatore in Prima Squadra.