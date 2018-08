GENOVA – Il calciatore del Genoa Domenico Criscito racconta di essere passato sul ponte Morandi dieci minuti prima del crollo:

L’ex giocatore dello Zenit San Pietroburgo, tornato tra le fila del Grifone rossoblù e adesso capitano, ha scritto un messaggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in una story su Instagram sia tranquillizzare amici e parenti:

“Scrivo messaggio per tutti quelli che mi stanno scrivendo preoccupandosi di me e la mia famiglia – si legge nel post che il calciatore ha pubblicato sui social network dopo il crollo del Ponte della A10 sul Polcevera e ha fatto subito il giro della Rete -. Stiamo tutti bene anche se siamo passati su quel ponte esattamente dieci minuti prima del crollo… Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime”.

E ancora:

“Non è possibile che un ponte di un autostrada possa crollare in questo modo… Non è possibile! Bisogna fare qualcosa per questo paese, la gente scappa proprio per queste cose. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno che qualcuno faccia qualcosa. Questo è uno schifo!!!”.