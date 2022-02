Genova: don Paolo Romeo, no vax, stroncato dal Covid. Un sacerdote genovese no vax, don Paolo Romeo, parroco dell’abbazia di Santo Stefano, è morto per le complicanze del Covid a 51 anni dopo un mese di ricovero in ospedale.

Era convinto della sua scelta riguardo ai vaccini spiega oggi Il Secolo XIX riportando la notizia. Credeva che i vaccini fossero prodotti utilizzando cellule di feti abortiti.

Si trattava di “un’opzione estrema portata avanti dagli ambienti ristretti di origine lefebvriana per una questione morale: l’utilizzo di cellule derivate da embrioni abortiti all’origine di alcuni dei vaccini”.

Tutti conoscevano le sue posizioni ultra-conservatrici, posizioni tollerate nell’ambiente ecclesiale nonostante l’avviso contrario ed esplicito della Chiesa Cattolica, per la quale vaccinarsi è moralmente lecito.

Ultra integralista era don Paolo, e anche vittima delle fake news, in particolare quelle riferite ai vaccini prodotti da AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sputnik. Cioè quelli che utilizzano cellule renali embrionali umane per far replicare il virus e ottenere una quantità sufficiente di vaccino.

L’abbazia di Santo Stefano nella sua pagina Facebook ha lasciato un ricordo commosso del confratello.

“Il nostro amato Don Paolo è salito al cielo circondato dall’affetto dei parenti e dalla preghiera di tutti i suoi fedeli. Il Signore lo ricompensi per tutto il bene che ha fatto qui su questa terra e possa perdonare le sue mancanze qualora ce ne fossero state”.