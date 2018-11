GENOVA – Due mamme sul certificato di nascita per la stessa bambina. Accade a Genova dove, per la terza volta in Italia, è stata riconosciuta la potestà genitoriale a una coppia dello stesso sesso. Il Tribunale di Genova, con decisione pubblicata il 12 novembre, ha infatti ordinato al Comune di iscrivere come genitore della bimba, oltre a colei che risulta già mamma anche la sua compagna.

Si conclude così una battaglia legale che le due mamme avevano provato ad evitare, scontrandosi però con il rifiuto del sindaco Marco Bucci. “La bimba, che tra poco compirà un anno, è nata dalla fecondazione da parte di donatore anonimo dell’ovulo di una delle due donne, ma la gravidanza è stata portata avanti dalla sua partner”, spiega l’avvocato Elena Fiorini alle pagine locali del quotidiano La Repubblica.

A presentare ricorso è stata lei insieme alla collega Ilaria Gibelli. E il Tribunale ha dato loro ragione individuando “l’interesse del minore al riconoscimento della doppia genitorialità al fine di tutelare l’interesse superiore del figlio, come già avviene nel resto d’Europa”, spiega Fiorini. “Affermando la responsabilità genitoriale nei confronti di entrambe le mamme – aggiunge – sono stati così riconosciuti alla bambina i diritti di continuità affettiva, mantenimento e successori nell’ambito della famiglia in cui è nata”.

Nelle prossime settimane il Tribunale di Genova deciderà due ulteriori ricorsi presentati dalle stesse avvocate. “Questo è il terzo caso in Italia”, precisa Elena Fiorini.