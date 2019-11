Genova, in fiamme l’auto del console onorario della Turchia. Indagini in corso

ROMA – Un’auto in uso al console onorario della Turchia a Genova è andata in fiamme oggi venerdì 29 novembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non ancora è chiaro se l’origine del gesto sia dolosa o accidentale. L’auto andata distrutta dall’incendio è in un posteggio sulla strada, a Spianata Castelletto. Posteggio espressamente riservato al corpo consolare della Turchia.

La procura di Genova in queste ore ha aperto un fascicolo per incendio doloso. “Ci sono indagini in corso”, ha confermato il procuratore capo Francesco Cozzi. Il fascicolo potrebbe passare in queste ore alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo nel momento in cui arriverà l’informativa al magistrato.

L’episodio dello scorso 10 ottobre.

Lo scorso 10 ottobre proprio il portone della sede del consolato turco a Genova fu imbrattata con della vernice rossa. All’epoca l’azione fu considerata una risposta all’invasione da parte della Turchia dei territori curdi della Rojava.

Infatti contro la porta della sede del consolato turco, nella centrale piazza De Ferrari, fu gettata della vernice rosso sangue mentre sull’asfalto fu lasciata la scritta “Rojava resiste”.

Ora non resta che aspettare le prossime ore per capire se l’incendio della macchina del console onorario turco sia da considerare doloso o accidentale.

Fonte: Ansa.