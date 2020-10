Blitz dice

Bus, metro, treni: c’è un sindacato che oggi organizza uno sciopero. Per quanto piccolo sia quel sindacato, ci saranno in città meno mezzi in circolazione e più gente ammassata in quelli che viaggiano. Per quanto piccine possano essere le richieste di quel sindacato, oggi c’è uno sciopero di grandissima indecenza.