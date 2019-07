TORINO – Ladri a casa del sindaco di Genova e commissario straordinario per il ponte Morandi Marco Bucci. Il colpo è stato messo a segno nel weekend, proprio il giorno dopo la sua partenza per le vacanze. Dalla sua casa in via Alessi, nel ricco quartiere di Carignano, sono spariti un Rolex e alcuni gioielli.

Il furto, come raccontato dal sito di Telenord, risalirebbe al 29 giugno. Il primo cittadino si era concesso due giorni fuori porta con la moglie subito dopo l’abbattimento delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’esplosivo, avvenuto il 28 giugno. Quando Bucci è tornato a casa ha notato le stanze in disordine e la cassaforte manomessa: all’appello mancavano i gioielli e il prezioso orologio.

Il sindaco ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero segni di effrazione alla porta di ingresso o alle finestre. (Fonte: Ansa, Telenord).