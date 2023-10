Genova, “gemma segreta d’Italia”: il Financial Times scopre la città e ne celebra i tesori

'The glory of Genoa - Italy's secret gem', corredato da splendide immagini, descrive una città che, secondo l'autrice, Maria Shollenbarger, non ha nulla da invidiare ad altre realtà di grande richiamo della penisola.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 6 Ottobre 2023 - 19:08