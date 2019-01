GENOVA – Insulti a Guido Rossa oggi a Genova, nel giorno della commemorazione del sindacalista della Cgil ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. “Guido Rossa infame” e “Marta Cagol, Tino Viel, Gianfranco Zoia vivono” sono due delle scritte fatte trovare questa mattina, 23 gennaio, in Salita Santa Brigida a Genova.

La scelta del luogo non è casuale: l‘8 giugno 1976 le Brigate Rosse uccisero proprio in Salita Santa Brigida Francesco Coco, Procuratore generale di Genova, e i due uomini della scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Quell’omicidio è stato il primo di un magistrato compiuto dalle Br in Italia.

A Genova oggi si trova anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarello, atteso all’ex stabilimento Ilva di Cornigliano per partecipare alla commemorazione di Rossa.

Il capo di Stato è stato accolto all’aeroporto dalla prefetto Fiamma Spena, dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, dal sindaco di Genova, Marco Bucci, da esponenti del sindacato e dalle autorità militari e civili.

E’ la quarta visita in un anno del presidente della Repubblica a Genova. Mattarella era stato in città il 15 maggio per gli 80 anni dell’ospedale pediatrico Gaslini, era tornato il 19 agosto per i funerali di Stato delle 43 vittime causate dal crollo del ponte Morandi e il 24 settembre aveva visitato il Salone nautico.