GENOVA – Incidente stradale intorno alle 20 di oggi, giovedì 14 maggio, a Genova, nel quartiere di Marassi.

Un’ambulanza si è ribaltata dopo lo scontro con un’auto tra corso De Stefanis e corso Sardegna.

Deceduta la donna che veniva trasportata a bordo del mezzo sanitario.

L’incidente ha provocato 4 feriti, trasportati in codice giallo agli ospedali San Martino e Galliera.

Lanuvio, scontro tra macchina e ambulanza in via Nettunense: 4 feriti gravi

Lo scorso 8 aprile, a Lanuvio in provincia di Roma, sulla via Nettunese è avvenuto un incidente stradale analogo: un’ambulanza ha preso in pieno un’auto.

Quattro le persone rimaste ferite, ma non in pericolo di morte.

L’ambulanza traportava una donna verso il Nuovo Ospedale dei Castelli. La donna alla guida dell’altra vettura, una Fiat Panda, stava uscendo da una stradina laterale.

Dell’incidente aveva scritto il Messaggero:

“Tutti i 4 occupanti sono rimasti feriti gravemente, compresa la paziente a bordo, ma non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasportati da altre 4 ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’Ospedale dei Castelli”.

“Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lanuvio, la strada è stata riaperta intorno alle 15.30, in ausilio anche una pattuglia dei carabinieri che ha chiuso il transito in entrambe le direzioni per permettere i rilievi” (fonte: Agi).