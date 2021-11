Genova, incidente mortale in via dei Mille: scooter contro bus, morta una donna (Foto d’archivio Ansa)

Genova, incidente mortale in via dei Mille: una donna alla guida di uno scooter si è scontrata contro un bus, perdendo la vita.

Incidente mortale a Genova in via dei Mille

Incidente mortale questa mattina (giovedì 18 novembre) in via dei Mille, nel quartiere Sturla a Genova. A perdere la vita una donna di 36 anni a bordo di uno scooter che è finita sotto un bus Amt della linea 15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarla a lungo.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via del Tritone. I vigili urbani hanno chiuso la strada al traffico per gli accertamenti. Il bus era in servizio sulla linea 15 e viaggiava in direzione centro.

Incidente Sturla: forse la donna con lo scooter ha evitato un ciclista

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la donna potrebbe avere cercato di schivare un ciclista, avrebbe urtato una macchina e sarebbe finita poi sotto le ruote di un autobus di linea.