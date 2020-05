GENOVA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, sulla Sopraelevata a Genova. Coinvolti due motociclisti.

Un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare e ad avere la peggio sono stati due ragazzi in sella al due ruote che sono stati sbalzati a terra dopo un volo di diversi metri.

I due ragazzi sono stati portati in codice rosso al San Martino per dinamica con diversi traumi dovuti alla caduta, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto quasi all’uscita verso Sampierdarena della strada veloce e sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118.

Pesanti le ripercussioni per il traffico cittadino, con la corsia in direzione ponente completamente bloccata. (fonte GENOVA24.IT)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO