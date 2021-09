Un operaio è morto questa mattina in via Cecchi a Genova in un incidente sul lavoro, l’ennesimo mortale in questi giorni in Italia. SI tratta di un operaio di 54 anni che è precipitato da una impalcatura mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl per verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza.

Incidente sul lavoro, ieri un altro operaio morto

Ieri altro incidente sul lavoro sul ghiacciaio Presena, in provincia di Trento, con un operaio di 58 anni che ha perso la vita rimanendo schiacciato da un macchinario nei pressi degli impianti di risalita. Vano l’intervento dei soccorritori: l’uomo, trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale S.Chiara di Trento, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri.

Ghiacciaio Presena, il turista morto a pochi chilometri di distanza

Lo scorso 30 agosto un alpinista milanese di 32 anni aveva perso la vita nel gruppo della Presanella, dopo essere precipitato per più di 100 metri lungo un canale caratterizzato da salti di roccia. Stava percorrendo la cresta che da Cima Presena porta al Passo dei Segni, a una quota di circa 2.900 metri. Era in compagnia di u’altra persona, un familiare, quando è scivolato.