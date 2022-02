Genova, marinaio serbo trovato morto con la gola tagliata in una portacontainer: ipotesi suicidio (foto Ansa)

Un marinaio di nazionalità serba di circa 50 anni è stato trovato morto con la gola tagliata a bordo di una portacontainer ormeggiata al porto Vte di Genova Prà. E’ successo la mattina di oggi, lunedì 7 febbraio. Secondo gli inquirenti, l’ipoitesi più probabile è che si possa trattare di un suicidio.

La nave è la portacontainer Adelaide della compagnia Msc è arrivata a Genova nel pomeriggio di domenica. Le operazioni di scarico e carico della nave sono state immediatamente interrotte con il divieto di salire a bordo.

Genova, corpo di marinaio senza vita nella sala macchine di una nave

Polizia e Capitaneria di porto stanno indagando per ricostruire se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nella sala macchine della nave.

L’uomo visto con un coltello in mano

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori della squadra mobile che stanno sentendo le persone che si trovavano a bordo l’uomo sarebbe stato visto poco prima con un coltello in mano. Indagini in corso, non si esclude il gesto volontario.