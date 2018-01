GENOVA – Anche Alice Rachele Arlanch, la miss Italia 2017, doveva essere nel luogo del maxitamponamento sull’A26 vicino Genova dove un ragazzo è morto e 29 persone sono rimaste ferite. La giovane miss ha raccontato che solo per pochi minuti ha evitato il peggio: un suo amico si è svegliato in ritardo e così la partenza quella mattina è stata ritardata. Solo qualche minuto, e anche miss Italia e il suo staff sarebbero rimasti coinvolti insieme a decine di auto e due mezzi pesanti nell’incidente mortale avvenuto tra i caselli di Masone e Voltri.

L’incidente è stato gravissimo e l’autostrada è rimasta chiusa per oltre 8 ore per permettere i soccorsi. Josué Emanuele Martinez Mencu, nato a Legnano e residente a Cerro Mangiore, è morto a soli 19 anni. Tra le auto in coda, che per un pelo hanno mancato il tamponamento, anche quella di Miss Italia e del suo staff, come ha raccontato la stessa Alice Rachele:

“Avremmo potuto essere coinvolti nell’incidente anche noi se non fosse stato per un amico che non ha sentito la sveglia e ci ha fatto ritardare la partenza. Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia”.

La miss era in viaggio da Saint Vincent verso Genova, dove venerdì sera si era tenuta l’elezione della prima miss dell’anno, e ha raccontato: