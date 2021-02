Genova: un monopattino travolto da un tir nella zona di Marassi. La donna che guidava il monopattino è morta. L’incidente mortale è avvenuto tra via Monticelli, via Fereggiano e Corso De Stefanis. La vittima aveva 30 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Aggiornamento 12.17

La donna investita da un tir mentre andava in monopattino aveva appena accompagnato i figli a scuola e stava tornando indietro.

Due le ipotesi al vaglio dagli agenti della sezione infortunistica che stanno ricostruendo la dinamica: la donna, che aveva 34 anni, potrebbe essere caduta e il camion l’avrebbe travolta oppure potrebbe essere stata sbalzata a terra dopo un urto con il mezzo pesante.

Il conducente del camion, 46 anni, è risultato negativo all’alcol e droga test.

Genova, monopattino travolto da tir a Marassi, la prima ricostruzione

A Genova il primo incidente mortale col monopattino nel 2021

È la prima volta a Genova che si verifica un incidente grave a bordo di un monopattino ed è il primo mortale del 2021 (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).