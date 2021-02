Genova, donna sul monopattino travolta e uccisa da tir a Marassi: donna 30enne uccisa mentre viaggiava sul monopattino

Genova: un monopattino travolto da un tir nella zona di Marassi. La donna che guidava il monopattino è morta. L’incidente mortale è avvenuto tra via Monticelli, via Fereggiano e Corso De Stefanis. La vittima aveva 30 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Genova. monopattino travolto da tir a Marassi, la prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata urtata da un camion. Il conducente scontrandola l’avrebbe fatta cadere. Nonostante i soccorsi del 118 per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Il sito Primocanale scrive invece che è ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente: è possibile che il conducente non abbia visto la ragazza e la abbia travolta, oppure che la giovane sia caduta prima di essere stata travolta. I soccorsi sono stati immediati ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

A Genova il primo incidente mortale col monopattino nel 2021

È la prima volta a Genova che si verifica un incidente grave a bordo di un monopattino ed è il primo mortale del 2021.