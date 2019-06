ROMA – Incidente mortale a Genova, in zona Staglieno, in via Lungobisagno Istria. Una automobile, per cause da accertare, si sarebbe ribaltata “agganciando” una moto. Il conducente della due ruote, Giampiero Fidani di 47 anni, è stato sbalzato a terra ed è morto. La moglie Chiara Tazzoli, che viaggiava con lui, è rimasta ferita in modo grave.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la sezione infortunistica dei vigili urbani.