E’ morto il neonato schiacciato sull’autobus a Genova. La sua mamma lo aveva schiacciato per sbaglio perché il bus aveva frenato all’improvviso. Il piccolo era nel marsupio. Quindi era appoggiato alla madre sul lato anteriore.

Era il 28 ottobre e lui aveva solo 26 giorni. A quel’età (per chi non fosse avvezzo a questi oggetti) i neonati si portano in fascia solo davanti (al massimo di lato, per le più esperte/i). Un incidente terribile, una vita spezzata all’inizio e un’altra distrutta per sempre.

Già, perché, anche se è stato un incidente, sicuramente quella mamma si porterà dentro un peso terribile per tutta la vita.

Morto il neonato schiacciato sull’autobus a Genova

È morto il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a Genova. Il piccolo era nel marsupio della mamma. L’autista aveva frenato bruscamente e aveva investito una donna che attraversava la strada sulle strisce.

La brusca frenata e la mamma perde l’equilibrio

La giovane madre, che si stava sedendo all’interno del mezzo, aveva perso l’equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo. Il neonato era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini, dove però è morto ieri sera.

La frenata improvvisa per tentare di evitare il pedone ha causato alcuni contusi e alcune persone sono rimaste lievemente ferite. Anche il pedone, investito, ha ferite lievi. (Fonte Ansa)