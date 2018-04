GENOVA – La polizia ha arrestato nella notte Xavier Napoleon Pareja Gamboa, ecuadoriano di 52 anni marito di Angela Reyes Coello, la donna di 46 anni trovata morta sabato 7 aprile nella sua abitazione di Certosa, a Genova, con una coltellata al cuore.

L’uomo è stato individuato in via delle Fabbriche, a Voltri. Aveva tracce di sangue sui vestiti. Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa, avrebbe confessato il delitto con i poliziotti motivando il suo gesto con la gelosia e con un presunto tradimento della moglie. Portato in Procura, l’uomo è stato interrogato dal sostituto procuratore Gabriella Marino.

Secondo quanto scrive il quotidiano online LiguriaOggi, la polizia è risalita all’uomo incrociando dati e amicizie e scoprendo così che si era rifugiato presso alcuni amici. Forse, scrive il quotidiano online,

cercava un modo per fuggire verso la Spagna da cui poi rientrare in Ecuador. Non era la prima volta, infatti, che l’uomo cercava la via della Spagna per allontanarsi perché ricercato dalle autorità italiane ed anche in precedenza, nel 2004, era per aver ferito la moglie, picchiata per gelosia. E forse proprio il movente “passionale” potrebbe essere all’origine del delitto: l’uomo era convinto che la moglie lo avesse tradito e per questo litigava spesso con la donna.