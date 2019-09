Genova, pedone investito e ucciso sulla Sopraelevata

GENOVA – Incidente questa mattina, 19 settembre, sulla Sopraelevata di Genova in direzione Sampierdarena. Come riferisce la polizia locale, un pedone, dalla prime informazioni potrebbe trattarsi di un senza tetto, che si trovava lungo la strada è stato investito e ucciso da un mezzo in transito.

Nel tratto di strada non è permesso il transito di pedoni e non è chiaro come l’uomo abbia fatto a raggiungere il punto dove è stato travolto e neppure perché si trovasse in quel punto.

Chiusa l’uscita della sopraelevata verso via Cantore, la stesso che conduce verso il casello di Genova Ovest. Uscita obbligata dalla Sopraelevata verso via Di Francia. Disagi al traffico anche in virtù della pioggia che cade sulla città. (fonte LIGURIA OGGI)