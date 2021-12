Genova, nelle scorse ore un poliziotto si è tolto la vita. Si tratta di un’altra tragedia tra le Forze dell’Ordine, l’ennesima.

Genova, poliziotto si toglie la vita. La piaga dei suicidi tra le forze dell’ordine

A parlare della situazione ormai tragica è Roberto Traverso del sindacato Siap. “Un’altra vittima della piaga dei suicidi tra le forze dell’ordine ha colpito la polizia di Stato genovese. Bisogna che si mettano da parte i lacci e laccioli economici”. Lacci che, a detta di Traverso, “stanno tenendo fermo il processo innovativo portato avanti dal Dipartimento della Ps insieme ai sindacati nazionali della Polizia di Stato”.

Il processo innovativo, spiega Traverso, “prevede il riconoscimento del disagio psicologico tra i poliziotti in servizio. Ritardi intollerabili infatti il Siap in questi giorni dopo gli altri due recenti suicidi accaduti in Campania e Piemonte aveva chiesto la convocazione urgente del Tavolo Permanente del disagio della Polizia di Stato per accelerare l’introduzione dell’articolo 48 bis del DPR 782/85 che prevede il supporto psicologico per in poliziotti”.

Poliziotto della Digos di Torino si toglie la vita

Il riferimento fatto dal sindacalista è al poliziotto della Digos di Torino che si è ucciso nel suo ufficio della questura sparandosi un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. A scoprire il corpo senza vita sono stati i colleghi la sera di domenica 28 novembre intorno alle ore 19.