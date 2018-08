GENOVA – Le autorità valutano la chiusura del ponte Don Acciai a Lagaccio, a Genova, dopo il crollo del Ponte Morandi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Date le condizioni strutturali, dal 19 agosto era stato istituito un senso unico alternato e un divieto di sosta, ma nel corso delle prossime ore, forse già entro il 21 agosto secondo il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù, la chiusura potrebbe essere totale.

L’interdizione al traffico, ricorda Carratù, sarà necessaria per consentire le verifiche sulla struttura, propedeutiche ai lavori di rafforzamento e restyling veri e propri. La chiusura porterà a inevitabili modifiche al traffico dei mezzi privati e pubblici. L’obbiettivo è quello di creare un bypass sul confine del vicino campo di calcio, prima della chiusura del ponte, ma il via libera potrebbe essere ritardato dalla necessità di mettere in sicurezza, su quella strada alternativa, un piccolo smottamento.

Se così sarà sia i cittadini sia Amt dovranno attuare una soluzione piuttosto disagevole che corrisponde a un allungamento dei percorsi su via Bartolomeo Bianco. Il ponte Don Acciai collega i quartieri popolosi di Oregina e di San Teodoro, sulle immediate alture di Genova. Da mesi i residenti segnalano uno stato di degrado e la presenza di crepe.