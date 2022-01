A Genova un pensionato di 67 anni muore per un malore e qualcuno, probabilmente i vicini, sigillano la porta con dello scotch. Il tragico episodio è avvenuto in via Mermi nel quartiere di Sant’Eusebio sulle alture della Valbisagno.

Genova: muore per un malore, trovata la porta di casa sigillata

Un uomo di 67 anni, pensionato, è morto in casa a Genova. Quando però i vigili urbani e i vigili del fuoco sono arrivati presso il palazzo dove viveva la vittima, in via Mermi, allertati da alcuni parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con l’uomo, hanno trovato la porta di casa sigillata. A mettere lo scotch erano stati i vicini per non sentire il cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Ma nessuno di loro si era preoccupato di cosa potesse esser accaduto.

Gli agenti e i pompieri, una volta riusciti a entrare, hanno trovato l’anziano a terra sopra un piumone. Il medico legale ha appurato che non c’erano segni di violenza sul corpo e che era l’uomo era morto da una settimana.