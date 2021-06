Genova, suicidio in via Fieschi: donna si butta dal 17° piano di un edificio. Aveva lasciato due biglietti (Foto archivio Ansa)

Suicidio a Genova: una donna di 51 anni si sarebbe lanciata dal 17esimo piano di un palazzo in via Fieschi, in pieno centro cittadino, morendo sul colpo all’impatto col suolo.

Genova, suicidio in centro: la donna ha lasciato due biglietti

La donna, riferisce il Secolo di Genova, ha lasciato due biglietti in cui spiegava i motivi del suicidio. Sul posto, in via Fieschi, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno acquisito gli scritti per tentare di risalire alle cause del gesto.

Suicidio a Genova: la donna lavorava nello stabile?

Secondo una prima ricostruzione la donna stava lavorando all’interno di un ufficio quando si è lanciata dalla finestra davanti ai suoi colleghi.