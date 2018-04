ROMA – Tragedia nel cuore di Genova dove un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal Ponte Monumentale, in via XX Settembre.

L’uomo, che secondo le prime indiscrezione sarebbe un tunisino poco dopo le 10, è salito sul parapetto del ponte, in Corso Podestà, minacciando di lasciarsi cadere. Immediato l’intervento dei Carabinieri che con una pattuglia sono accorsi per cercare di far desistere l’uomo dalle sue intenzioni, mentre altri agenti fermavano il traffico in via XX Settembre.

L’uomo, di cui non di conosce ancora l’identità, parlava solamente francese: forse per questo motivo una ragazza ha provato a parlamentare con lui per convincerlo a desistere. Dopo questo tentativo, l’uomo si è seduto sul cornicione, fumandosi una sigaretta.

Nel frattempo, come riporta Genova24, i Vigili del Fuoco hanno provato a raggiungerlo con un’autoscala, invano: vedendoli l’uomo ha cambiato posizione, diventando irraggiungibile. Poi la decisione, e il volo. PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI.