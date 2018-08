GENOVA – “Ho visto crollare il ponte davanti a me” dice e racconta uno dei testimoni che ha visto crollare davanti a sé il ponte Morandi sulla A10.

L'uomo stava guidando la propria auto per raggiungere Nervi da Bolzaneto. Mentre si trovava lungo l'argine del Polcevera, in direzione Sud, a un certo punto ha assistito al crollo. "I detriti – racconta al quotidiano Il Secolo XIX – sono arrivati a 20 metri di distanza dalla mia macchina".

L’uomo rivela di aver avuto “come la sensazione che della corrente passasse dall’alto verso il basso, come se un tirante in sostanza sia stato colpito da un fulmine“.

“Prima si è sbriciolato il pilone centrale – racconta – poi è venuto giù tutto il resto”.

C’è anche un altro dettaglio che aiuta a capire quanto sia stato drammatico il momento, anche per i soccorritori. La prima chiamata di aiuto è arrivata in centrale alle 11.37. “Abbiamo subito dato l’allerta ma speravamo in uno scherzo – racconta il responsabile della centrale 112, Sergio Caglieris – poi si è scatenato l’inferno di telefonate e abbiamo capito che era vero”.