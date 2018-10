GENOVA – Ferrovie dello Stato riapre da giovedì 4 ottobre nel nodo di Genova le linee ferroviarie “Bastioni” e “Sommergibile”. Dalle prime ore del mattino riprenderà la circolazione ferroviaria su due delle tre linee sospese al traffico dal 14 agosto, in seguito al crollo del ponte Morandi.

In particolare, si tratta della linea “Sommergibile” che permette il collegamento con il porto di Genova e della linea “Bastioni” che garantisce la riapertura dei collegamenti per i treni viaggiatori verso Acqui/Ovada e Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena/Rivarolo.

Rimarrà invece sospesa al traffico la linea “Sussidiaria”, il cui ripristino potrà avvenire solo al termine dell’iter di messa in sicurezza/demolizione della parte spezzata del viadotto autostradale Morandi che sovrasta la linea stessa.

In una nota Fs informa che saranno 82 i treni regionali per i collegamenti diretti via ferrovia, senza più dover cambiare mezzo di trasporto, sulle linee Genova – Acqui Terme (26 collegamenti), Genova – Rivarolo – Busalla (24 di cui 6 con capolinea a Genova Piazza Principe invece che Brignole) e Genova – Arquata – Novi Ligure (32 treni).

Ripartono anche i collegamenti merci da e per il porto di Genova che saranno programmati e modulati in

base alle esigenze commerciali e di disponibilità delle linee.

Per adattare tutta l’offerta commerciale, programmata e attiva prima del 14 agosto, all’infrastruttura attualmente disponibile, che potrà contare su due binari in meno fino a quando non sarà ripristinata la linea “Sussiddiaria”, gli orari dei collegamenti ferroviari da e per il nodo di Genova saranno modificati, con variazioni dei tempi di viaggio e di fermata in alcune stazioni.

Il dettaglio dell’offerta sarà consultabile sui tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal 4 ottobre e sulle locandine informative pubblicate sul sito trenitalia.com. Confermati, inoltre, i quattro collegamenti straordinari già attivi nei giorni feriali fra Savona e Genova e i 14 fra Savona e Sestri Levante nelle giornate di sabato e nei festivi.

Per i primi sei giorni dopo la riattivazione, fino a martedì 9 ottobre, i treni percorreranno il tratto interessato dai lavori con un rallentamento di velocità a 30 km/orari che determinerà lievi allungamenti dei tempi di viaggio non previsti negli orari pubblicati.