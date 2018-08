Genova, venerdì i funerali delle quattro vittime di Torre del Greco

GENOVA – Si terranno domani, venerdì 17 agosto, i funerali delle quattro vittime del crollo del ponte Morandi originarie di Torre del Greco. Si tratta di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Lo rende [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] noto il sindaco, Giovanni Palomba, annunciando che sarà proclamato il lutto cittadino. “E’ un segno doveroso”, ha spiegato.

I funerali si svolgeranno nella basilica di Santa Croce a Torre del Greco.

“Ora è il momento del dolore e il dolore deve essere condiviso con chi, per ragioni anagrafiche o di salute, non poteva raggiungere Genova”. Spiega così Roberto Battiloro, padre di Giovanni, la decisione delle quattro famiglie delle giovani vittime di Torre del Greco (Napoli) di chiedere di svolgere nella città natale dei loro figli il funerale, che si terrà domani alle 17.30 nella basilica di Santa Croce. “Il nostro non è un no ai funerali di Stato – aggiunge Battiloro, raggiunto telefonicamente – durante i quali ci saranno le foto dei nostri figli, ma solo la volontà di stringerci con il nostro territorio che in queste ore ha fatto sentire forte la propria vicinanza”. Roberto Battiloro ha parole d’elogio “per il sindaco di Genova e le autorità locali, come per l’umanità mostrata dal personale tutto dell’ospedale. E molto attivo è stato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba”. Per individuare le responsabilità di quanto accaduto “ci sarà tempo – conclude il padre di Giovanni Battiloro, morto a 29 anni – e per questo abbiamo già dato mandato a un avvocato”.