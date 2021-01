Genova, wine bar chiuso e clienti multati: locale aveva aperto per aderire alla campagna “iorestoaperto” (foto ANSA)

La polizia ha chiuso il wine bar Tannina di corso Torino a Genova, che ieri sera, 15 gennaio, ha aderito alla campagna “iorestoaperto” contro le chiusure disposte per contrastare la pandemia da Covid. Al locale, intorno alle 18, si sono presentate una trentina di persone che, a turno, si sono accomodate all’interno per consumare la cena o solo una bevanda. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e anche quelli che aspettavano per strada e li hanno sanzionati.

Wine bar chiuso a Genova, i gestori: “Dobbiamo lavorare per mangiare”

“Dobbiamo lavorare per mangiare e per pagare le spese altrimenti insostenibili. Abbiamo bisogno di rimanere aperti anche dopo le 18” hanno riferito i titolari del wine bar Tannina.

Alcuni dei presenti hanno sventolato in faccia agli agenti le copie cartacee dell’articolo 1 della Costituzione. “Non pagheremo i verbali e li contesteremo in ogni sede, anche giudiziaria. Inoltre, questi lavoratori vanno sostenuti con atti concreti di solidarietà, non possiamo subire imposizioni senza fare nulla”.

Nonostante la predisposizione di tutti gli accorgimenti previsti dalle norme sanitarie, il titolare responsabile è stato sanzionato con 400 euro e il locale è stato colpito dal provvedimento di chiusura per 5 giorni. Inoltre anche gli ospiti sono stati multati (400 euro ciascuno). (fonti ANSA, Liguria Notizie)